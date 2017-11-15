ŞEHRİN YARATICI HALİ

SERGİ 12 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

Şehrin en yaratıcı sergisi “Across the Line” British Council işbirliğiyle Zorlu PSM Digi.logue Space’de sanatseverlerle buluşuyor.

British Council ile Digi.logue’un işbirliğiyle düzenlenen AltCity İstanbul projesi yaratıcılığıyla dikkat çeken “Across the Line”a imza atıyor. Daha önce Sao Paulo, Mexico City ve Bogota’da yapılan AltCity’nin, İstanbul’da gerçekleştirilen dördüncü ayağı, dijital sanatları odağına alarak; farklı disiplinlerden gelen ve Türkiye’de yaşayan sanatçıların dijital sanat projeleri üretme becerilerini ve bu konudaki işbirliği potansiyellerini artırma amacı taşıyor.

Salford Quays merkezli dijital sanat programcıları Quays Culture’ın yapımcılığını üstlendiği projeyle sanatçılar, yaratıcı/teknik danışmanlarla birlikte “İstanbul” teması

ekseninde 8 adet dijital sanat eseri oluşturdu. Sergide, Özcan Saraç, Kerim Dündar, Gülfidan Özmen ve Zeynep Budak, Bilal Yılmaz, Betül Aksu, Ethem Cem, Deniz Derbent, Hazal Döleneken, Ufuk Barış Mutlu, Ege Selçuk ve Meltem Şahin ile Squidsoup’un yaratıcı ekibinin çalışmaları yer alıyor.

Teknoloji ve sanat tutkunlarını bir araya getirecek olan “Across the Line” sergisi, Zorlu PSM, Digi.logue Space’de 25 Aralık Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.

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