SANAT ANKARA’DA

SERGİ 1 gün önce

İstanbul'un en güzel hali, Ankara'ya konuk oluyor

Sanat dolu günlere merhaba! Yılın en hareketli şu zamanlarında, sanatın en çarpıcı hali, sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. İstanbul aşığı Ankara’lılara ise güzel bir haberimiz var. Ülkemizin yetiştirdiği yetenekli sanatçılardan Aytuğ Sertsarı, ilk kişisel sergisi olan “Aziz İstanbul”u 5 Mayıs Cuma akşamı saat 18.00 itibariyle, Ankara Kursart Sanat Galerisi’nde izleyiciyle bir araya getiriyor. Aytuğ Sertsarı, sergisinde izleyiciyi, yaşadığı İstanbul şehrine yepyeni bir göz ve resimsel bir dil aracılığıyla farklı bir açıdan bakmayı planlıyor. Sertsarı’nın resimlerinde Üsküdar, Beyoğlu, Kadıköy gibi İstanbul’un bilindik köşelerine, mekanın ruhu ve psikolojisinden yola çıkan yoğun bir plastik duygu ile aktarmayı başarıyor. Bu ilgi çekici sergi 16 Mayıs’a kadar devam edecek. İlgilenenlere duyrulur!

YAZI YUNUS BAŞARAN