NIKE’TAN 20 YILINA SELAM

SERGİ 50 dakika önce

Nike, yaratıcı reklam kampanyalarının markası.

Ağzımızı her seferinde açık bırakmayı başaran, yaratıcılık sınırlarını zorlayan, nadir markalardan. Bu zamana kadara yarattıkları reklam kampanyalarını bir arada topladıkları “Objects of Desire” sergisiyle geçmiş 20 yıllık sürece tanıklık ediyoruz.

Şimdi ise Nike, dünyaca ünlü bale dansçısı David Hallberg’in iyileşme sürecini metaforik olarak konu alan projeyle hayat buluyor. David Hallberg, ayak bileğini incittikten sonra uzun ve sancılı geçirdiği o iyileşme süecinin son safhasında teklif aldığını, kampanya, onun için daha önce hiç denemediği, suyun içinde dans etmek olunca ilk birkaç saat denemek istediğini belirtiyor. Ve David Hallberg daha önce hiç deneyimlemediği projeyi kabul eder. Ortaya çıkan iş muhteşem değil mi? İsveçli yönetmen Niclas Gillis’in yönettiği, ses getiren bu projede David Hallberg’in üzerinde ise NikeLab ACG pançosunu görüyoruz.

YAZI YUNUS BAŞARAN