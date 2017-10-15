İŞ BANKASI İFTİHARLA SUNAR

SERGİ 3 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

İş Bankası’nın 93 yıllık reklam yolculuğunu yansıtan bir seçki ile Eminönü’ndeki İş Bankası Müzesi’nde.

Türkiye İş Bankası, kuruluşundan bu yana sürdürdüğü reklam faaliyetlerini ilgi çekici bir seçkiyle Eminönü’ndeki tarihi müze binasında sergiliyor. “İş Bankası İftiharla Sunar” başlıklı sergi, izleyicileri, 93 yıllık tarihi boyunca kendini zamanın akışına göre güncelleyen bir markanın reklam yolculuğuna davet ediyor. Aynı zamanda reklam tarihi açısından önemli bir kaynak oluşturan sergi, “İş ziyaretçilere, aynı zamanda ilginç ve interaktif bir bilgilenme deneyimi de sunuyor. Tek tek ve toplu gösterimlerde 450 reklam filmi, 400’e yakın basılı iş ve 60 kadar özgün nesnenin izlenebildiği sergide, yıllar içinde geliştirilen mecralar, sektörün duayenleriyle ilgili ayrıntılar ve teknoloji kullanımının farklı dönemlerine ışık tutan uygulamalar da yer alıyor. İş Bankası reklamlarında rol alan, tanıtım çalışmaları vesilesiyle bir şekilde Banka ile yolu kesişen iş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda tanınmış ismin olduğu reklam filmleri ve tanıtım programları da sergide bir arada görülebilecek.

“İş Bankası İftiharla Sunar” sergisi, 25 Mart 2018 tarihine kadar Eminönü’ndeki İş Bankası Müzesi’nin giriş katında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

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