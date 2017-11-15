“HAFİF UYKU” SERGİSİ ARK KÜLTÜR’DE!

SERGİ 15 saat önce Ezgi Şuekinci

4 muhteşem kadının “Hafif Uyku” adını verdiği kolektif sergi, size bambaşka bir farkındalık kazandıracak.

Eti Behar, Necla Köse, Suzan Batu ve Leyla Okan, çok eski bir geçmişi yeni bir güne bağlayan yaşam döngüsünü ve gelinen son noktayı sorgulatacak bir sergi açtı. 30 Kasım’da sanatseverlerle buluşan sergi, 30 Aralık tarihline kadar Cihangir Ark Kültür’de ziyaretçilerini ağırlıyor olacak. Her biri yaşamın ve sanatın farklı birikimleriyle bezenmiş dört sanatçı Eti Behar, Necla Köse, Suzan Batu ve Leyla Okan, sanat dünyasındaki kolektif bilincin mekana ve nesnelere yüklediği anlamın yadsınamayacağını, yarattıkları sanat eserleri ile insanlara sarsıcı bir biçimde aktarıyor.

Eserlerinde, farketmeden nesnelerin kölesi haline geldiğimizi ve özgürlüğümüzü kaybederek şuursuz bir derin uykuya daldığımızı anlatan 4 kadın’ın, farkındalığa uyanacağınız sergisini mutlaka ziyaret etmelisiniz.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ