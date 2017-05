DONDURMA TUTKUNLARININ MÜZESİ

SERGİ 23 saat önce

Willy Wonka'nın dünyası Los Angeles'ta gerçeğe dönüşüyor.

İçeri girdiğinizde sizi donutlar ve dondurmaların karşıladığı tatlı mı tatlı bir müze düşünün. En önemli kısmı ise bunun bir hayal değil, tamamiyle gerçek olması. New York’ta satılmasının ardından Maryellis Bunn ve Manish Vora tarafından hayata geçirilen adeta şeker tadındaki bu serginin lokasyonu ise Los Angeles. Willy Wonka’nın Çikolata Fabrikası’nı hatırlıyorsanız Museum of Ice Cream neredeyse bu dünyayı gezilebiler hala getiriyor. 12 farklı odanın bulunduğu müzede ise değişik konspterler hazırlanmış farklı tatlar ziyaretçileri karşılıyor. Şeker parçaçıklarından oluşan havuz ise müzenin en can alıcı yerlerinin başında geliyor.