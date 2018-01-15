‘AI WEIWEI PORSELENE DAİR’ SERGİSİNİ KAÇIRANLARA MÜJDE

SERGİ 7 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

Ai Weiwei’in, Türkiye’deki ilk kişisel sergisini henüz gezmemiş tüm sanatseverlere müjdemiz var, sergi yoğun talep üzerine uzatıldı.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM) ev sahipliği yaptığı, çağdaş sanatın en etkin figürlerinden Ai Weiwei’in Türkiye’deki ilk kişisel sergisi “Ai Weiwei Porselene Dair” sanatçının da katılımıyla 12 Eylül’de kapılarını açmıştı. Hem yurtdışından hem de yurtiçinden sanatseverlerin ilgiyle takip ettiği sergi, bu yoğun ilgi karşısında kayıtsız kalmadı ve 11 Mart 2018’e kadar ziyaretçilerini bekleyeceğini duyurdu.

Ai Weiwei’in 1977 tarihli ilk porselen çalışmasından, İstanbul için özel olarak ürettiği yeni işlerine kadar uzanan geniş bir seçkinin sunulduğu ‘Ai Weiwei Porselene Dair’de sanatçının porselenlerinin yanı sıra video, duvar kâğıdı ve fotoğraflarından oluşan 100’den fazla eseri yer alıyor. Bunun yanı sıra sergi de Ai Weiwei’in hayat hikâyesini ve el sanatları geleneğiyle birlikte sanat tarihine yaklaşımının izleri de keşfedilmeyi bekleniyor.

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