SANAT VE BİSİKLET TUTKUSU

SANAT 2 saat önce Dilara Yilmaz

Bisiklet tutkusunu hiç bırakmayan yazar Gökhan Kutluer, bisikletini sanat galerisinde bile yanından ayırmıyor.

Rönesans’ın doğduğu ülke İtalya’da sanata doymamak imkansız. İtalya’nın kuzey kentlerinden Bergamo’da Rönesans’ın önemli ressam ve mimarlarından olan Raphael Sanzio’nun eserlerine yakından incelemek için güzel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Raphael olarak bilinen 1483 doğumlu sanatçının Aziz Sebastian ve İsa’nın Yeniden Dirilişi gibi eserlerinin de bulunduğu sergiyi ise dijital dünyada da kendine yer açan ve sosyal medyayı etkin şekilde kullanan galeri Carrara ev sahipliği yapıyor. 6 Mayıs’a kadar sürecek serginin geçtiğimiz günlerde verilen bir davet ile açılışı yapıldı. Davetin odak noktası ise hayatına artık İtalya’da devam eden bisikletçi yazar Gökhan Kutluer ve bisikleti oldu. Öykü kitabı Bulut Fabrikası ile bisiklete bambaşka bir bakış açısıyla yaklaşan Kutluer, Carrara sanat galerisindeki Raphael açılışına da bisikletiyle giderek tüm dikkatleri üzerine çekti. Kutluer, çıkacak olan yeni kitabında da bisiklete dair birbirinden güzel detaylara yer vereceğini söyledi.

YAZI DİLARA YILMAZ