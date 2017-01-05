RENK UZMANI DAVID HOCKNEY

SANAT 1 gün önce

60'larda İngiliz pop-art akımına damgasını vuran David Hockney anısına...

David Hockney, 60’ların İngiliz Pop Art akımına önemli katkılarda bulunmuş İngiliz resim, sahne tasarımı ve fotoğraf sanatçısıdır. Derin mavi sularda kullandığı patlayan renkler, yeşil ormanların haşhaş renkleri ve günbatımını pamuk şeker skalasında resmeden Hockney 20. Yüzyılın en üretken peyzaj artistidir. Eserlerindeki renkler gerçek hayatta görmüş olduğumuz manzara renklerin yanından geçmiyor. Sanatçının şuan süren retrospektifi Londra Tate Britain’de 29 Mayıs’a kadar gezip görülebilir. Manzara resimlerine bir de blok renkler aracılığıyla bir bakın.

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