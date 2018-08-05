PSM’NİN YENİ SEZONU

SANAT 4 gün önce Dilara Yilmaz

Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Eylül ayında yeni sezonunu açıyor.

Birbirinden farklı etkinliklerle sanatseverlerin buluşma noktası olacak Zorlu PSM’de sahne alacak isimler açıklandı. Konserlerden müzikallere birbirinden farklı türlerin yer alacağı sanat ve müzik dünyasının gözde isimlerini ağırlayacak. “You Don’t Know Me” şarkısıyla müzik listelerini sallayan DJ, Jax Jones 14 Eylül gecesi MBFWI kapanışı şerefine performans sergileyecek. Demi Moore ve Patrick Swayze’ın efsane olan filmi Ghost’un müzikali 19 Ekim’den 4 Kasım’a kadar sahne alacak. Elektronik müziğin sınırlarını zorlayan ve bir nesle ilham veren DJ, prodüktör ve besteci Chloé, 13 Ekim müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.24-25 Ekim tarihlerinde bas gitarın Bach’ı Victor Wooten, Amerikalı caz/funk davulcusu Dennis Chambers ve caz saksafoncusu Bob Franceschini’yi bir buluşturacağı özel bir konsere ev sahipliği yapacak. Farklı müzik türlerini bir çatı altında toplayan MIX Festivali 16 – 17 Kasım tarihlerinde; müzik, yaratıcılık ve teknolojiyi buluşturan Sónar Istanbul ise 8 – 9 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.

YAZI DİLARA YILMAZ