NEW BALANCE İLE ADIM ADIM İSTANBUL BİENALİ

SANAT 6 saat önce Yunus Başaran

Bu yıl İstanbul Bienali oldukça dolu. New Balance Bienal gezilerine hazır mısınız?

Bu yıl 15.si düzenlenecek olan İstanbul Bienali, “İYİ BİR KOMŞU” temasıyla hayat buluyor. 32 ülkeden 55 sanatçının ev, mahalle ve aidiyet kavramlarını tartışmaya açan işlerinin sergileneceği 15. İstanbul Bienali, 16 Eylül-12 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleşecek.

Bu yıl İstanbul Bienali, ilginç ve etkileyici bir etkinliğe de sahne oluyor. İstanbul Bienali kapsamında, “New Balance ile Adım Adım İstanbul Bienali” gezileri düzenlenecek. 15. İstanbul Bienali için özel düzenlenen bu geziler, Pera Cafe’de, İstanbul Bienali’nin tarihi ve kavramsal çerçeveleri hakkında konuşulacak kahve ikramı sonrası Pera Müzesi’nden başlayacak. Asmalımescit’teki Yoğunluk Sanatçı Atölyesi, Galata Rum Okulu ve İstanbul Modern ziyareti sonrası, ARK Kültür’de sonlanacak. 25 kişilik gruplar halinde, 30 Eylül Cumartesi, 3 Ekim Salı, 10 Ekim Salı olmak üzere 3 yetişkin gezisi ve 15 Ekim Pazar günü 7-11 yaş arası çocuklar için bir gezi düzenlenecek. Katılım ücreti 200 TL olan bu geziler için kayıt olmak istiyorsanız bienal@artkolik.com adresine mail atmanız yeterli. Gezi hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için www.artkolik.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu yıl bizi oldukça dolu bir bienal bekliyor anlaşılan.

YAZI YUNUS BAŞARAN