LEGO, OYUNCAKTAN FAZLASI

SANAT 1 saat önce

Lego figürlerini sanat eserleri içerisinde görme fikri oldukça eğlenceli.

Basit bir oyuncak nasıl ikonik olabilir sorusunu soruyorsunuz eminim her gördüğünüzde. Filmleri, milyonlarca tür oyuncağı, sanat eserlerine ilham olması… İtalyan artist Stefano Bolcato, pop kültürünün bir parçası olan bizlere tatlı bir sürpriz yaptı. Lego figürlerini ikonik sanat eserleri ile yeniden hayata geçirdi. İçlerinden Frida Kahlo ve Andy Warhol’un Marilyn Monroe pop-art portresi ise ise en ilgi çekici olanlarından.