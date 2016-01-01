İSTANBUL ÇAĞDAŞ SANATA DOĞUYOR

SANAT 6 saat önce

Istanbul’un Art Basel’i, Contemporary Istanbul 14-17 Eylül arasında ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

İstanbul’u çağdaş sanat ile buluşturan fuar, Contemporary Istanbul bu yıl geçtiğimiz senelerden farklı olarak Kasım ayı yerine 15. İstanbul Bienali ile birçok sanat kurumunun ve galerisinin sergileriyle eş zamanlı olarak 14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Türkiye’de güncel sanat piyasasının gelişmesinde önemli bir aktör olan Contemporary Istanbul, İstanbul Kongre Merkezi ve İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda koleksiyonerleri ve sanatseverleri bir araya getirecek. Marlborough, 55Bellechasse, Joan Gaspar gibi yabancı galerilerin yanı sıra Galerist, Gaia Gallery gibi yerli galerilerinde katılacağı fuarı ajandanıza not etmeyi unutmayın.

YAZI DİLARA YILMAZ