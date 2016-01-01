GOOGLE ARTS & CULTURE’DAN DİKKAT ÇEKEN KOLEKSİYON

SANAT 13 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

Google Arts & Culture, ressam Frida Kahlo’nun farklı yüzlerini “Frida’nın Yüzleri” koleksiyonu ile dijital ortamda dünya ile buluşturuyor.

Bilgisayarın yanı sıra Google Arts & Culture uygulaması ile mobil cihazlardan da takip edilebilen ve Kahlo’nun sanatsal çalışmalarının yanı sıra fotoğrafları, giysileri, mektupları ve günlüklerini de içeren Frida’nın Yüzleri projesi, bugüne kadar sanatçıyla ilgili olarak derlenen en geniş koleksiyonu olarak öne çıkıyor. Yıllarca süren çalışmalar sonucunda dünyanın 7 farklı ülkesindeki 33 müzenin işbirliğiyle geliştirilen projede 800’den fazla eser dışında, sanatçının hayatında önemli yere sahip olan “Mavi Ev” dahil olmak üzere 5 ayrı mekanın Street View görünümleri de yer alıyor.

Frida’nın Yüzleri koleksiyonunu ziyaret edenleri sanatçının en çok ilgi gören çalışmalarının yanı sıra çeşitli sürprizler karşılıyor. Bu sürprizler arasında Frida’nın en iyi eserlerinin (bazıları tamamlanmış resmin arka yüzüne karalandığı için) bugüne kadar gizli kalmış ilk taslakları ve nadir olarak kamuya açık sergilenmiş eserleri de bulunuyor.

Frida Kahlo ile ilgili bugüne kadar derlenen en geniş koleksiyon olma özelliğini taşıyan Frida’nın Yüzleri’ni gezmek için g.co/facesoffrida adresini ziyaret etmek veya hem Android hem de iOS platformları için geliştirilmiş Google Arts & Culture uygulamasını yüklemek yeterli.

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