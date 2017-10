BUZLAR ÜSTÜNDE BİR SHOW: LEGEND OF BEAUTY !

SANAT 7 saat önce Ezgi Şuekinci

Beklenen Show Intimissimi On Ice gerçekleşti; dünyaca ünlü isimler Verona’da bir araya geldi!

Bu yıl “Legend of Beauty” adı altında 4.sü düzenlenen Intimissimi On Ice, 6-7 Ekim’de İtalya’nın Verona kentinde gerçekleşti. Moda tutkunu herkesin yakın markaja aldığı şova, birbirinden ünlü isimler damga vurdu. Dev prodüksiyon Legend of Beauty, Intimissimi’nin feminenliğini ve İtalyan yaratıcılığını gözler önüne sererken, özel konukları ve muhteşem yaratıcı ekibi ile de Verona’yı uluslararası bir platforma dönüştürdü. Kırmızı halı ise adeta şıklık yarışının yaşandığı bir platform gibiydi. Halıda yürüyen isimler arasında Intimissimi markasının ilham perisi ve yüzü Irina Shayk, dünyaca ünlü blogger Chiara Ferragni, Hollywood’un sevilen yüzü ve Dawson’s Creek dizisiyle ünlenen Katie Holmes, güzel tenisçi Ana İvanovic ve Londralı yemek yazarı Ella Mills gibi bir çok isim vardı. Türkiye’den ise markanın Türkiye elçisi Özge Ulusoy ve etkinliğe konuk olarak katılan Burcu Esmersoy da kırmızı halının dikkat çeken isimleri arasındaydı.

Işıklar içindeki Verona’nın efsane arenası, olimpiyat madalyası ve şampiyonluk ünvanı taşıyan buz patencileri, ünlü şarkıcılari ve müzisyenleri de ağırladı. Eski Roma gösterilerini anımsatacak şekilde hazırlanan sahne ve buz pisti, organizasyonun görkemine görkem kattı. İşte şovdan enstantaneler!

