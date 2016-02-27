SALT’TA UZUN PERŞEMBE

En uzun gece etkinliklerinin hız kesmeden devam ediyor. Salt Galata’da etkinlik sürelerini bu özel süreç için biraz esnetmiş. Etkinliklerse şu şekilde;

SALT Galata

Sergi: Kim Kimi Güverteden Atar?

19.00

Nazım Hikmet Richard Dikbaş ile Eleştirel Sergi Turu (Türkçe)

Atölye II-III

12.00-23.00

Performans: 11 Yıl

LOGOS’un ilk kez SALT Galata’da gerçekleştireceği 11 saatlik bu performans, yakınlık ve uzaklığın etkileşiminin, ses ve müziğin birlikte dalgalanmasının, uzun süreli bir ilişkiyi canlandıran iki doğaçlama oyuncusu arasındaki karşılıklı bağlantının doğasını yorumlamayı amaçlar. Avustralyalı performans ikilisinin değerlendirdiği mekân, bu doğaya dair olasılıkları temsil eder; performansın parçası olan masa ise, bir birliktelik yaratılmasını kolaylaştıran ve buna tanıklık eden gündelik nesneleri simgeler.

Performansın her bir saati, ikilinin birlikte geçirdiği her bir yılı betimler. 11 saat, bir birlikteliğin sürdürülebilmesi için gerekli adanmışlığı sözcükler olmaksızın dile getirir. Bu şekilde saatler geçtikçe ikili arasındaki etkileşimin artması ve hareketlerine eşlik eden ses efektleriyle, içerisinde bulundukları mekân da onlarla uyumlanacak ve ilişkilerini dönüştürmeye başlayacaktır.

Performans mekânına, 11 saat içerisinde herhangi bir zaman giriş yapılabilir.

2010’dan bu yana performans ve müzik projeleri yürüten LOGOS üyeleri Tina Stefanouile Joseph Franklin, programı takiben 23 Aralık Cuma saat 19.00’da, SALT Galata’daki Atölye IV’te herkesin katılımına açık bir konuşma (İngilizce) yapacak.



SALT Ulus

Sergi: Zeyno Pekünlü

19.00

Esra Oskay-Malicki ile Eleştirel Sergi Turu (Türkçe)