SAKIP SABANCI MÜZESİ 15 YAŞINDA

KÜLTÜR 12 saat önce

Sakıp Sabancı Müzesi 15 yaşını birbirinden özel etkinliklerle bahar çoşkusu içinde kutluyor.

Zengin koleksiyonları bünyesinde barındıran ve düzenlediği geçici sergilerle birçok ünlü sanatçının eserlerine ev sahipliği yapan Sakıp Sabancı Müzesi, 15. yılını özel bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Boğaziçi’nin en eski yerleşimlerinden Emirgan’da yer alan sanat müzesi eşsiz Boğaz manzarası ile konuklarına keyifli bir bahar günü yaşatacak.

Etkinlik kapsamında açık havada yoga, çoçuk atölyeleri, sergi turu ve birbirinden özel konserler, 15. yıla özel olarak bir araya getirliyor. Bunun yanı sıra kültür sanat yazarları, 15. yılında SSM’yi değerlendirecek. Online kültür sanat gazetesi Sanatatak’ın kurucusu, gazeteci ve sanat eleştirmeni Ayşegül Sönmez, Doğan Kitap Yayın Direktörü Cem Erciyes ve Hürriyet Kitap Sanat eki Yayın Yönetmeni İhsan Yılmaz’ın katılacağı söyleşide SSM’nin 15 yılda İstanbul kültür ve sanat hayatında edindiği yer konuşulacak.

Günün merakla beklenen bir başka etkinliği ise Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars’ın Boğaz’ı Latin ritimleri ile buluşturan performansları. Boğaz’a karşı konumlanan Fıstıklı Teras’ta gerçekleştirilecek konserde izleyiciler salsa, mambo, bolero ve cha-cha gibi türlerden örneklerle dans ederek manzaranın tadını çıkarabilecek.

Etkinlik 13 Mayıs günü, Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleşecek.

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