MÜZİK Dilara Yilmaz
YENİ YIL RUHUNU BU ŞARKILARLA HİSSEDİN!
2018 için geri sayım yaptığımız şu günlerde yeni yıl ruhunu bu şarkılarla doyasıya yaşayın.
Evler, caddeler, mağazalar yeni yıl için ışıl ışıl süslendi. Noel babaların, yılbaşı ağaçlarının, hediye paketlerinin hayatlarımızın bir parçası olduğu Aralık ayında, süslerle beraber yılbaşı şarkıları da dillerimize dolandı. 2018’e doğru adım adım ilerlerken, yıllardır yüzümüzü güldüren, enerjimizi arttıran neşeli, güzel dilekli yeni yıl şarkılarını sizler için bir araya getirdik.
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HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ