YALNIZLARA ÖZEL 20 ŞARKI

MÜZİK 15 saat önce

Sevgililer Günü yalnızları, sizler için modunuza uyacak bir playlist hazırladık.

Sevgililer Günü, sadece kendinize ayırdığınız bir gün olabilir. “Zaten hiçbir sevgililer gününde birisiyle olmadım” da diyebilirsiniz. Spor yapıp o gün kendinizi sinemaya da verebilirsiniz. Sahilde yürüyüşe gitmek de planınıza eklenebilir. Sorun değil, sizleri de düşündük. “Müzik ruhun gıdasıdır” mottosunu hayat felsefesi olarak benimseyen herkese, “Sevgililer Günü’nü yalnız geçirmek sıradan bir hal aldı artık” diyenlere yerli ve yabancı olmak üzere 20 şarkılık “Sevgililer Günü Yalnızları” listemiz hemen aşağıda. Belirli aralıklarla güncelleyeceğimiz listemizdeki tüm gelişmelerden haberdar olmak için takip etmeyi unutmayın. Hadi şimdi biraz yalnız kalalım!

