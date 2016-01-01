VMA 2018: KAZANANLAR

MÜZİK 14 saat önce Dilara Yilmaz

Müzik dünyasının Oscar’ları niteliğinde olan ve MTV tarafından düzenlenen Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu.

Grammy Ödülleri’nin adeta bir öngösterimi niteliğinde olan MTV Video Müzik Ödülleri dün akşam New York’ta gerçekleşti. Radio City Hall’da Paul Delvecchio ve Vinnie Guadagnino’nun pre-show sunumuyla gerçekleşen ödül töreninde ünlü şarkıcılar, meşhur “Moon Man” ödüllerine kavuştular. Cardi B’nin açılışı yaptığı gecede, geçtiğimiz günlerde 76 yaşında hayatını kaybeden Soul müziğin kraliçesi Aretha Louise Franklin unutulmadı. Diğer yıllara oranla daha olaysız geçen ödül töreninde, ünlü şarkıcılar performanslarını sergilemeyi ihmal etmediler. Cardi B ve Camila Cabello’nun adeta çıkış yaptığı ödül töreninde kazananlar şöyle;

Michael Jackson Video Vanguard Ödülü: Jennifer Lopez

Yılın Video Klibi: Camila Cabello – “Havana” ft. Young Thug

Yılın Sanatçısı: Camila Cabello

Yılın Şarkısı: Post Malone – “rockstar” ft. 21 Savage

Yılın En Yeni Sanatçısı: Cardi B

En İyi İşbirliği: Jennifer Lopez – “Dinero” ft. DJ Khaled & Cardi B

En İyi Pop Video: Ariana Grande – “No Tears Left to Cry”

En İyi Hip Hop Video: Nicki Minaj – “Chun-Li”

En İyi Dans Videosu: Avicii – “Lonely Together” ft. Rita Ora

En İyi Latin Video: J Balvin – “Mi Gente” ft. Willy William

En İyi Rock Video: Imagine Dragons – “Whatever It Takes”

En Anlamlı Mesajı İçeren Video: Childish Gambino – “This Is America”

En İyi Sinematografi: The Carters – “APES**T”

En İyi Yönetmen: Childish Gambino – “This Is America”

En İyi Sanat Yönetimi: The Carters – “APES**T”

En İyi Görsel Efekt: Kendrick Lamar & SZA – “All The Stars”

En İyi Koreografi: Childish Gambino – “This Is America”

En İyi Editing: N.E.R.D – “Lemon” ft. Rihanna

Yazın En İyi Şarkısı: Cardi B, Bad Bunny & J Balvin – “I Like It”

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