TAYLOR’IN YENİ KLİBİ

MÜZİK 2 gün önce Ezgi Şuekinci

Taylor Swift’in yeni klibi yayınlandı!

Dünyaca ünlü Amerika’lı şarkıcı Taylor Swift, 2018 iHeartRadio Ödülleri’nde tanıttığı yeni single’ı “Delicate” için video klip çekti. Dünya turu için hazırlık yapan başarılı şarkıcı, hızlı bir şekilde video klibini yayınladı. Kişisel sosyal medya hesaplarından yeni çalışması ile ilgili paylaşımlar yaparak sürece destek veren Taylor Swift, kısa sürede müzik severlerin ilgi odağına yerleşti. Klipte Taylor Swift, görünmez olduğunu fark ediyor ve süper güçlerini kullanarak hem dans ediyor hem de medyanın ilgisinden kaçıyor. “Shake It Off”dan sonra ilk kez dans ettiğini gördüğümüz Swift, kendisinde bir kez daha hayran bırakıyor. İşte o klip!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ