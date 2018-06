SÜRPRİZ ALBÜM

MÜZİK 6 saat önce Ezgi Şuekinci

Müziğin dev ikilisi Beyonce ve Jay Z, sürpriz bir albüm yayınladı!

Beyonce ve Jay Z çifti bir süredir On the Run II turnesi kapsamında hayranlarıyla buluşuyor. Her sahnesi ayrı bir şov olan dev ikilinin şarkıları, kıyafetleri ve birbirleriyle uyumları kadar hayatı hızlı yaşamaları da konuşuluyor. Hal böyleyken onlardan gelen haberlerin şiddeti de her zaman yüksek oluyor. Beyonce ve Jay Z bu kez karşımıza yeni bir albüm ile çıktı. Geçtiğimiz gün Everything Is Love ismini verdikleri yeni bir albüm çıkardıklarını duyuran ikili, müzik severleri hayli heyecanlandırdı. Tahmin edeceğiniz üzere albüm şuanda yalnızca Jay Z’nin müzik platformu TIDAL üzerinden dinlenebiliyor. Ayrıca Migos ve Pharrell Wlliams gibi önemli isimlerin konuk olduğu albümden bir parçaya video klip de hazırlandı. Mayıs ayında Paris’teki Louvre Müzesi’nde çekilen klip Ricky Saiz tarafından yönetildi.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ