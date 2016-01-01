SUGARLAND VE TAYLOR SWIFT DÜETİ

MÜZİK 15 saat önce Ezgi Şuekinci

Taylor Swift ve Sugarland’in yeni şarkısı “Babe”in klibi 60’lı yıllara götürüyor.

Country müziğin tanınmış grubu Sugarland ile dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift’in beklenen klibi sonunda geldi. İzleyenleri 1960’lı yıllarda yaşanan dram dolu bir yasak aşk hikayesine doğru yolculuğa çıkaran klip yalnızca birkaç günde tıklanma rekorları kırdı. Hikayesi anlatılan aşk üçgeninin dışında klipte dikkat çeken bir detay daha var; Taylor Swift’in kızıl saçları! Swift, sekiz yıl aranın ardından yeni albümü Bigger ile sektöre geri dönüş yapan Sugarland’e hem oyunculuk hem de vokal anlamda destek verdi. Klipte Taylor Swift’e Amerikalı aktör Brandon Routh eşlik etti. İşte o klip!

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