SONBAHARIN EN TAZE ALBÜMLERİ VE SINGLE PARÇALARI

MÜZİK 2 gün önce Ezgi Şuekinci

Şehrin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşmanın çok güçlü bir anahtarı var; müzik!

Kendimizi ifade edebilmemizin ve duygularımızı açığa çıkarabilmemizin sağlayıcısı olan müzik, aynı zamanda tüm insanların da ortak dili. Hayatımızın her anına eşlik eden, her notasında ruhumuzu bambaşka duygularla besleyen seslerin mimarisi müzik, öyle büyük bir derya ki birbirinden farklı deneyimleri peşi sıra yaşatmaya devam ediyor.

Müzik sektörü her ne kadar dalgalı bir yapıya sahip olsa da, insanlar var oldukça kendisini göstermeye ve onlara eşlik etmeye devam edecektir. Son yıllarda Türk müzik sektöründe şahitlik etmiş olduğumuz düşüş, 2017 senesi ile birlikte yerini artışa bıraktı ve tüm müzik severler harika şarkılarla buluştu. Geçtiğimiz yaz müzik listelerini adeta cümbüş haline getiren birbirinden güzel şarkılar, durmak nedir bilmiyor. Biz de siz okurlarımız için son bir hafta içerisinde müzik marketlerde satışa sunulan, ruhunuza dokunacağına inandığımız el emeği göz nuru albümleri ve single parçaları derledik. Detaylar aşağıda!

1. Vega – Delinin Yıldızı

Rock müziğinin sevilen gruplarından Vega, 12 yıl aradan sonra taze albüm Delinin Yıldızı ile geri döndü ve ayağının tozuyla müzik listelerinin zirvesine yerleşti. Gelen başarının ardından Vega, Delinin Yıldızı albümünün turnesine başladı ve 30 Eylül’de ilk konser gerçekleşti.

2. Zeynep İlkgün – İlk Gün Gibi

2 yıl süren titiz bir çalışmanın ardından tamamlanan Zeynep İlkgün imzalı “İlk Gün Gibi” albümü, Seyhan Müzik etiketi ile müzik marketlerde yerini aldı. Albümde, Sezen Aksu, Gökhan Özen, Soner Arıca, Serdar Ortaç, Ayşen & Kemal Şimşekyay, Erol Özdamar gibi değerli müzisyenlerin de söz ve besteleri yer alıyor.

3. Demet Akalın & Ahmet Aslan – Çeşmi Siyahım

Ahmet Aslan ve Demet Akalın, fenomen dizi Eşkiye Dünyaya Hükümdar Olmaz için, Aşık Mahzuni Şerif’e ait Çeşm-i Siyahım türküsünü birlikte seslendirdi.

4. Erdem Kınay feat. İkizler – Öptüm

Erdem Kınay, iki kız kardeş olarak tanınan Ceyda Tezemir ve Şeyda Tezemir ile “Öptüm”isimli single şarkıya feat yaptı. Klip geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

5. Cartel – Bugünkü Neşen Cartel’den

90’lı yılların fırtına gibi esen efsanevi rap grubu Cartel, yepyeni bir albümle sevenlerine merhaba dedi. Cehennemden Çıkan Çılgın Türkler olarak hatırımızda kalan grup, önümüzdeki günlerde rap severlerin müzik listelerinde en başa yerleşecek.

6. Tuğba Yurt – İnceden İnceden

“Aşka Emanet” albümü ile iyi bir çıkış yakalayan Tuğba Yurt, yeni single çalışmasını sevenleri ile buluşturdu. Düzenlemesi Erdem Kınay’a ait olan şarkının yönetmenlik koltuğunda ise Murat Joker oturuyor.

7. Ağaçkakan – A Naşkvit

Nefis hip hop şarkıları ile dikkat çeken grup Ağaçkakan’ın yeni albümü, M4NM etiketiyle tüm dijital platformlara yerini aldı. Uzun süren bir çalışmanın ardından beğeniye sunulan albüm, 12 parçadan oluşuyor.

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ