“SIFIR TOLERANS” GÜMBÜR GÜMBÜR!

MÜZİK 8 saat önce Ezgi Şuekinci

Hadise’nin yeni video klibi hadise yarattı!

Şarkıları ve klipleriyle gündemden düşmeyen Hadise, yine yapacağını yaptı ve yaz başında çıkardığı “Şampiyon” albümünün 3. parçası Sıfır Tolerans’a çektiği klip ile bomba etkisi yarattı. Hadise’nin cesur sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken klip, başka detaylarla da göze çarpmıyor değil. Klipte Hadise’nin sevgilisini canlandıran Fransız manken Aurelien Muller, son günlerin gözde konusu. Paris’te mesleğini icra ederken keşfedilen ve şimdilerde en çok kazanan mankenler arasında gösterilen Muller, 28 yaşında ve bir mühendis. 2013 yılından bu yana modellik yapan ve Tom Ford, Furla ve Dolce & Gabbana gibi ünlü markalarla çalışan manken, ünlü dergilerin kapaklarını da defalarca süslemiş. Yakışıklı mankenin, ülkemizde başka projelere de imza atmasını umuyor ve sizleri Sıfır Tolerans klibi ile başbaşa bırakıyoruz.



YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ