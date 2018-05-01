SERENAY SARIKAYA FEAT JABBAR

MÜZİK 2 saat önce Ezgi Şuekinci

Serenay Sarıkaya ve Jabbar, HAZ tutkunları için bir araya geldi!

Dondurma ve çikolata haz otoritesi Magnum, “Hazzı Ciddiye Al” kampanyası kapsamında çok özel bir projeye daha imza attı. Oyunculuğu ve güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Serenay Sarıkaya ve farklı ve özgün yorumu ile fark yaratmayı başaran Jabbar, yazın en haz dolu şarkısı için bir araya geldi. Serenay Sarıkaya söz ve müziği Jabbar’a ait olan “HAZ” şarkısı için “Böyle bir projenin içerisinde yer almaktan çok mutluyum. Jabbar’ın şarkılarını bu projeden önce de keyifle dinliyordum.” yorumunda bulunurken, Jabbar ise “Tam bir yaz parçası yaptık, severek yazdım besteledim ve söyledim. Serenay ile bu projede birlikte şarkı söylemekten heyecan duydum, sesinin de çok güzel olduğunu biliyordum, Serenay’la birlikte şarkı söylemek harika bir tecrübeydi.” diyerek şarkısının iddiasına dair ip uçlarını verdi.

Altyapısı Magnum’u Magnum yapan “Crack” sesi ile yapılan Universal Müzik Türkiye etiketli “HAZ” şarkısı bugün itibarıyla tüm platformlarda yerini alacak.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ