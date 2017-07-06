SELENA GOMEZ’DEN YENİ ŞARKI

MÜZİK 1 gün önce

13 Temmuz’da yepyeni bir Selena Gomez şarkısı, müzik listelerimizde olacak!

Selena Gomez ‘Bad Liar’ şarkısı yayınlandığı sırada, yaklaşmakta olan bir projeden bahsetmişti. 7 Temmuz Cuma günü, sosyal medya hesabından ’13 JULY’ başlıklı, 3 retro temalı fotoğraf paylaştı. Selena Gomez’in elinde bir poşet, arkasında motorundan dumanlar çıkan eski bir araba ve üzerinde ‘FETISH’ yazısı… Akıllara direk, yeni single çalışmasının albüm kapağı fikrini getirdi.

FETISH Selena Gomez (@selenagomez)’in paylaştığı bir gönderi ( 6 Tem 2017, 11:03 PDT )

Gomez, Perşembe günü yine aynı tema ile iki poşetin ortasında çapraz ayakla otururken çekilmiş bir fotoğraf yayınlamıştı. Sarı bir maxi elbiseyle ve beyaz ayakkabılarıyla ve yine ‘FETISH’ başlığı ile…

YAZI HÜSEYİN EREN