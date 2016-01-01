REDBULL’DAN 2017 Z RAPORU

MÜZİK 8 saat önce Ezgi Şuekinci

Uğurlamaya hazırlandığımız 2017’de en çok hangi şarkıları dinledik?

2017 yılı, müzik adına zenginliklerle dolu bir yıldı. Birbirinden güzel albümler ve tekli parçalar, tüm yıl boyunca ruhumuzu besledi. Ancak her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi 2017’nin de sonuna ulaştık. Birkaç hafta sonra yepyeni bir yıla, yepyeni umutlarla merhaba demiş olacağız ancak gelin biz RedBull’un, “Bu yıl neler dinledik?”, “Yerli sahnenin hangi isimleri bizi heyecanlandırdı?” ya da “Gelecek vadeden sanatçılar kimlerdi?” gibi soruları yanıtlayan Z raporuna, şöyle bir göz atalım. Zira üstünlük sıralamasının olmadığı liste oldukça kabarık ve seçki oldukça çeşitli!

İşte 2017 yılının en iyi yerli albümleri;

Ağaçkakan – A Naşkvit

Nefis hip hop şarkıları ile dikkat çeken grup Ağaçkakan’ın yeni albümü, M4NM ve Personal Space Records etiketiyle yayınlandı. Uzun süren bir çalışmanın ardından beğeniye sunulan albüm, 12 parçadan oluşuyor.

Tuğçe Şenoğul – Gölgelerine

Tuğçe Şenoğul, Kasım ayının sonlarına doğru, “Gölgelerine” adındaki ilk solo albümünü yayınladı. Elektronik düzenlemelerle oluşan albümde, ruhunuzu besleyecek tam 9 şarkı bulunuyor.

Büyük Ev Ablukada – Fırtınayt

Canlı performanslarıyla dinleyiciler üzerinde unutulmaz bir etki yaratan Büyük Ev Ablukada’nın son albümü Fırtınayt, Ekim ayında dinleyiciyle buluştu. Klasik pop anlayışından oldukça uzak olan albüm, herbiri ayrı karaktere sahip 9 şarkıdan oluşuyor.

Ezhel – Müptezhel

2017’nin çok konuşulan albümlerinden biri de kuşkusuz Ezhel’in ilk albümü Müptezhel’di. İyi-kötü tartışmalarının odağında kalan albüm, eleştirilere rağmen en çok dinlenenler arasına adını yazdırmayı başardı. Ceza ve Sagopa Kajmer gibi rap müziğin tanınmış isimlerinden sonra, bayrağın Ezhel’e devredileceği de kulaklarımıza çalınıyor.

Ceylan Ertem – Yine de Amin

Ceylan Ertem’in Şubat ayında çıkan “Yine de Amin” isimli albümü, Ertem’in “pop star” olma yolculuğundaki en önemli adımı diyebiliriz. Caz, Latin müziği ve bossa nova etkisinin hissedilediği 12 parçalık albümde, seksenler ve doksanlar popuna da atıfta bulunulmuş.

Fluctuosa – Gastropods

Fluctuosa’nın, taze plak şirketi Sitdownanddance etiketli elektronik müzik albümü Gastropods, yılın en çok dinlenilenleri arasında yer alıyor. Albüm toplamda 8 parçadan oluşuyor.

Şevket Akıncı – Escher Chronicles

Gitarist, besteci ve prodüktör Şevket Akıncı’nın “Escher Chronicles” adını verdiği albüm, ilhamını Terry Riley, Steve Reich gibi bestecilerden alıyor. 18 parçalık albüm aynı zamanda, Şevket Akıncı’nın oda orkestrası için yazdığı bir kompozisyonun bütünü.

Nejat Dimili – Ambivalans

Müzik sahnesinin en genç ve özgün isimlerinden Nejat Dimili’nin Mayıs ayında çıkardığı Ambivalans isimli albüm toplamda 10 parçadan oluşuyor. Elektronik müzik ile slowcore’u buluşturan albümün ilk klibi ise “Bazen” isimli şarkıya çekildi. Ses rengi ve yazdığı başarılı sözler ile Dilimli, gelecek için umut vadediyor.

Hediye Güven – On Bir Mevsim

Hediye Güven’in, Eylül ayında dinleyiciyle buluşan “On Bir Mevsim” albümü, birbirinden güzel 9 parçadan oluşuyor. Caz vokalisti olan Hediye Güven’in, “Hayata çiçek dürbünüyle bakan bir albüm” diye tanımladığı “On Bir Mevsim”, samimi oluşuyla beğenileri topladı.

Yerçekimi – Daha Uzak

Kasım ayında tüm dijital platformlarda yerini alan Yerçekimi imzalı, tam 12 şarkılı “Daha Uzak” albümü, seksenler sonunda popüler olan post-punk şarkılarına ve doksanların grunge müziğine özlem duyanlar için bulunmaz hint kumaşı.

Vega – Delinin Yıldızı

Rock müziğinin sevilen gruplarından Vega, 12 yıl aradan sonra taze albüm Delinin Yıldızı ile geri döndü ve ayağının tozuyla müzik listelerinin zirvesine yerleşti. 10 şarkılık albümü hala edinmediyseniz, çok şey kaçırıyor olabilirsiniz.

Ayben – Başkan

Ayben’in, 10 yıl aradan sonra kadınlara ithafen çıkardığı, “Başkan” isimli ilk stüdyo albümü, Ceza, Roka Beat, Da Poet ve Tanerman’ın desteğiyle hazırlandı. Ayrıca albümde bir parçada DJ Steel’in scratch’leri de bulunuyor.

Jakuzi – Fantezi Müzik

Geçtiğimiz yıl Domuz Records etiketiyle yayınlanan ancak Jakuzi grubunun, City Slang ile anlaşması sonrasında, genişletilmiş versiyonu ile yeniden plak formatında basılan Fantezi Müzik isimli albüm, toplam 8 parçadan oluşuyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışında ard arda konserer veren Jakuzi, uzunca bir süre gündemde kalacak gibi görünüyor.

İsterseniz sizler için hazırladığımız aşağıdaki listeden de çıkış parçalarını dinleyebilirsiniz. Spotify kanalımıza abone olmayı unutmayın!

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