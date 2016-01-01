P!NK’İN YENİ ALBÜMÜ: BEAUTIFUL TRAUMA

MÜZİK 13 saat önce Ezgi Şuekinci

Dünyaca ünlü pop yıldızı P!nk 7.stüdyo albümü ile sevenlerinin karşısında!

Yapmış olduğu şarkılar ve sahne gösterileri ile dünyaca ünlü yıldızlar arasında bulunan P!nk, “Beautiful Trauma” ismini verdiği yepyeni bir albüm çıkardı. Steve Mac, Johnny McDaid, Max Martin, Shellback, Jack Antonoff, Julia Michaels ve Greg Kurstin gibi birbirinden başarılı isimlerin buluştuğu albüm toplam 13 şarkıdan oluşuyor. Ayrıca P!nk, albümde bulunan “Revenge” şarkısı için de Eminem ile bir araya geldi. Beaufiful Trauma içerisinde yer alan “What about Us” şarkısını single olarak yayınlayan ünlü pop yıldızı, hem 26 ülkenin iTunes listesine 1.sıradan giriş yaptı hem de dünya çapında 150 milyonu aşan dinlenme sayısına ulaştı. Albümle aynı adı taşıyan Beautiful Trauma şarkısı için de bir dans videosu hazırlayan P!nk, videonun yapım ve koreografisi için Nick Florez ve RJ Durell ile çalıştı.

“P!nk – Beautiful Trauma” albümü şimdi tüm dijital platformların yanı sıra CD ve LP versiyonlarıyla müzik marketlerde!





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