O GERİ DÖNÜYOR!

Yunus Başaran

Bilin bakalım kimin 6. stüdyo albümü piyasaya çıkıyor?

Beş yıl aradan sonra pek sevgili Justin Timberlake hayranlarıyla yeniden buluşuyor. Yayınlanan kısa klip ile albümün temasına, nelerden ilham aldığına değinen Justin Timberlake, kamera karşısına her zamankinden daha olgun bir halde geçti. 36 yaşındaki ünlü pop yıldızının “The Man of The Woods” isimli altıncı stüdyo albümü, 5 Şubat’ta piyasaya çıkıyor. 5 Ocak itibariyle albümün ilk parçasının yayınlanacağı ise kulaklara çalınan dedikodular arasında. Hatırlarsanız eğer, son albümü The 20/20 Experience – 2 of 2 ile 2013 yılını sallayan Justin Timberlake, Billboard 200 listesine 1 numaradan giriş yaparak uzun süre zirveden ayrılmamıştı.

Tanıtım videosunda gözümüze çarpan detaylar, Justin Timberlake’in doğanın gücüyle karakterini bütünleştirdiği birçok sahnenin yanı sıra, eşi Jessica Biel, oğlu Silas ve işbirliği yaptığı bir diğer sevilen pop sanatçısı Pharell Williams yer alıyor.



