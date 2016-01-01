NICK CAVE İSTANBUL’A GELİYOR!

MÜZİK 8 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

25. İstanbul Caz Festivali’nin ilk sürprizi müziğin karanlık prensi Nick Cave oldu…

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği İstanbul Caz Festivali’nin 25. yılında, Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı, besteci, senaryo yazarı, şair ve aktör Nick Cave ile grubu The Bad Seeds de sahne alacak. Müzik kariyerinde kırk beş yılı deviren Nick Cave,17 yıl aradan sonra, 10 Temmuz’da Küçükçiftlik Park’ta Türkiye’den sevenleriyle buluşacak.

Cave’in müzikal ruh eşi olarak bilinen Warren Ellis; ekibin değişmezleri Thomas Wydler, Martyn P. Casey, Jim Sclavunos ve gruba son iki albümde dahil olan George Vjestica ile Toby Dammit’ten oluşan tam kadrosuyla Nick Cave, İstanbullu müzikseverlere unutamayacakları bir müzik şöleni vadediyor.

Biletler, 26 Ocak Cuma günü 10.30’dan itibaren Biletix ve İKSV’de satışa çıkacak.

YAZI ILGAZ GÖKIRMAKLI