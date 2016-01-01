MÜZİK DÜNYASININ KESHA HASRETİ BİTTİ

MÜZİK 22 saat önce

Müziğe 4 yıl ara veren Kesha, ‘Praying’ adlı yeni şarkısıyla geri dönüş yaptı.

Elektro-pop tarzı ile tanınan, “Tik-Tok” adlı hit şarkısı ile çıkış yakalayan Amerikalı şarkıcı Kesha Rose Sebert, 4 yıl aradan sonra 6 Temmuz’da “Praying” adlı şarkısını yayınladı. Instagram hesabından haber verdiği yeni şarkısı için “Umarım bu şarkı mücadelenin ortasındaki insanlara ulaşır, ne kadar kötü gözüktüğünün önemsiz olduğunu bilmelerine izin verir. Eğer sevgiye ve doğruluğa sahipseniz, asla kaybetmeyeceksiniz. Kendinizi bırakmayın. Bu sadece bir başlangıç. Dünya ile yazdığım müzikleri paylaşıyor olmaktan dolayı çok mutlu ve minnettarım. Şarkımda zayıf noktalarımı yazdım ve bunda güç buldum” ifadelerini kullandı.

