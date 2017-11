MICHAEL JACKSON’DAN KALAN MİRAS

MÜZİK 14 saat önce Ezgi Şuekinci

Michael Jackson’ın yepyeni albümü “Scream”!

Müzik tarihine damgasını vuran ikonik şarkıcı Michael Jackson’ın eserleri, yaşamını sürdürüyor. Jackson’ın uçsuz bucaksız koleksiyonundan seçilen 13 parça ile başarılı prodüktör The White Panda tarafından, 5 farklı Michael Jackson şarkısının bir araya getirilmesiyle hazırlanan remix parça “Blood On The Dance Floor X Dangerous”ın da içerisinde bulunduğu eşsiz albüm, geçtiğimiz aylarda müzik marketlerde ve dijital platformlarda yerini aldı.

Albümde yer alan her şarkının, kendine has bir hikayesi olduğunu söylemek mümkün. Örneğin, 1987 yılında listeleri alt üst eden ve sanatçıya rekor getiren şarkı Dirty Diana ile Michael Jackson’ın kardeşi Janet Jackson ile yaptığı tek düet olma özelliğini taşıyan Scream şarkısı albümde bulunan parçalardan yalnızca ikisi. Ayrıca Michael Jackson tarafından yazılan, bestelenen ve düzenlenen ilk single parça This Place Hotel de albümdeki yerini almış. Sanatçının 2009 yılında zamansız ölümünün ardından yapılan ve minnet göstergesi sayılan bu albümü mutlaka edinmelisiniz!

