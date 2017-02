LADY GAGA BÜYÜLEDİ

MÜZİK 11 saat önce

Lady Gaga'dan beklenenin üzerinde bir performans göstermiş olması şaşırttı mı?

Dün akşam koca yıl beklediğimiz Super Bowl karşılaşması gerçekleşti. Bu yıl ki karşılaşma New England Patriots ile Atlanta Falcons arasındaki kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Ve galibiyet 34-28 ile New England Patriot’un olmuş oldu. Her ne kadar şampiyona için heyecanlanan seyirciler varsa bile, tabi ki asıl heyecan kaynağımız Lady Gaga’nın unutulmaz performansıydı. Dijital dünyada konuşulan tek şey Lady Gaga’nın fit vücüdu olduğu kadar gökten düşmüş olduğu açılış sahnesiydi. “Ben yıldızım” demenin güzel bir yoluydu adeta. Performansın ilk dakikaları oldukça hızlı başladı ve deyim yerindeyse Gaga’nın ayakları hiç yere basmadı. Super Bowl Half Time Show tarihi boyunca en ilgi çekici performans kesinlikle buydu. Lady Gaga klasikleri bir bir söylenirken onun bu bitmeyen enerjisi ve aykırı dans hareketlerini çok özlemişiz dedirtti. Kostümlere gelecek olursak David Bowie ilhamlı Atelier Versace leotard’ı bizzat Donatella Versace elinden çıkma. Donatella ise bunu Instagram hesabından paylaşmaktan gurur duydu. Onun o ateş kırmızısı dudaklarının kaynağı mı? Gaga tercihini, Marc Jacobs Dashing’den yana kullanmıştı. Lady Gaga’nın son yıllardaki sessiz sakin halinden sıkılmıştık. Umuyoruz ki bu performans ile döndüğünü söylemeye çalışıyordur.