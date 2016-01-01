LA CASA DE PAPEL’İN JENERİK MÜZİĞİ BURAK YETER’E EMANET!

MÜZİK 3 saat önce Ezgi Şuekinci

Ünlü Türk Dj Burak Yeter, La Casa de Papel’in yeni jenerik müziğini hazırladı.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği dizi La Casa de Papel’den şahane habeler var. Geçtiğimiz günlerde 3. sezon ile seyirciyle buluşmaya hazırlandıklarını duyuran La Casa de Papel ekibi heyecanımızı doruklara taşıdı ve geri sayımı başlattı. Soygunun geri kalanını öğrenmek için ne yazık ki 2019’u beklememiz gerekecek ancak gelin size birkaç güzel haber verelim.

Eğer sıkı bir La Casa de Papel takipçisiyseniz yeni sezonda İstanbul isminde bir karakterin diziye dahil olacağını duymuşsunuzdur. LCDP oyuncularının Türkiye’ye özel çektikleri videoları, sevgi ve minnet açıklamalarını göz önüne alırsak, yapımcıdan böyle bir hamle gelmesi çok da şaşırtıcı olmaz. Türkiye’deki La Casa de Papel hayranları bu söylentinin doğrulanmasını beklerken asıl hamle ise Burak Yeter’den geldi. Dizinin 3.sezonunda sıklıkla duyacağımız yeni jenerik müziğini ünlü Türk Dj Burak Yeter hazırladı. Müzik 22 Haziran günü dijital platformlarda olacak.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ