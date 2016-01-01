HANDE ERÇEL VE RIZA KOCAOĞLU SÜRPRİZİ!

MÜZİK 16 saat önce Ezgi Şuekinci

Aşk filmi tadında, yepyeni bir klip!

Kariyerinin en parlak dönemlerini geçiren Hande Erçel ve başarılı projelerin aranan yüzü Rıza Kocaoğlu, Demir Yağmur’un klibinde bir araya geldi. “Canın Sağ Olsun” adını taşıyan single parça GNL Menajerlik etiketini taşırken, klibin yönetmenlik koltuğunda ise yönetmen ve senarist Mustafa Uğur Yağcıoğlu oturuyor.

İki başarılı oyuncunun buluştuğu klip imkansız bir aşkı anlatıyor. Klipte, Rıza Kocaoğlu’nun hayatının aşkı Hande Erçel ile hayalinde yaşattığı diyaloglarına yer veriliyor. Güzel bir aşk filmi tadında çekilen klip, şimdiden izlenme rekorları kırıyor.

İşte o klip!



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