GELECEĞİN MÜZİSYENİ; BLUE IVY CARTER

MÜZİK 2 gün önce

Beyoncé'nin ve Jay-Z'nin tatlı kızları Blue Ivy Carter'ın müzisyenlik denemesi oldukça sevildi.

Bu ay müzik dünyası için oldukça hareketli geçiyor. Yeni albüm sahibi olanlar kervanına katılan bir diğer yıldız, Jay-Z oldu. Jay-Z, uzun süren sessizliğini, 13. stüdyo albümüyle bozdu. İlk önce kendi müzik servisi Tidal’da yayınladıktan sonra geçtiğimiz haftasonu da Apple Music’e düşen 4:44 isimli albüm, güzel ve tatlı bir sürprizi içinde barındırıyordu.

Jay-Z, eşi Beyoncé’nin son albümünde kızları Blue Ivy’ye yer verme geleneğini devam ettirdi. Ancak bir farkla… Blue Ivy, freestyle diye tabir edilen doğaçlama tekniğiyle rap yaptı. Oldukça eğlenceli bir ses kaydı haline gelen parçanın adı ise Blue’s Freestyle / We Family.

Dijital medyada şimdiden, “geleceğin Nicki Minaj”ı söylemleriyle trend olan Blue Ivy’nin sıradaki performanslarını dört gözle bekliyoruz.



YAZI YUNUS BAŞARAN