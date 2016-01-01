FERGİE’NİN KLİP YILDIZI; KENDALL JENNER

MÜZİK 1 saat önce Timur Can Ersoy

Kendall Jenner’in oynadığı, modaya ve günümüz sosyal medyasına dair birçok şey bulunduran Fergie’nin yeni klibi yayınlandı.

Kardashian’ların üvey kardeşi olarak bilinen Kendall Jenner, tasarımcıların gözdesi olduğu kadar, müzik dünyasının da gözdesi olacağa benziyor. Fergie’nin son çıkan Enchante adlı şarkısına çekilen video klipte oynayan ünlü manken, podyumlarda olduğu kadar kamera karşısında da göz kamaştırıyor.

Kendall Jenner, birçok markanın defilesinde izlediğimiz yıldızlardan. Şimdi de onu Fergie’nin yeni klibinde izliyoruz. Görsel yönetmenliğini Carine Roitfeld’in yaptığı klipte, Kendall Jenner’ın dudakları ön plandaydı. Klipte günümüz sosyal medyasına göndermelerde mevcut. Boomerang özelliği verilmiş görüntülerden oluşan klip, Kendall’ın gün içerisinde evde yaptığı etkinlikleri göstermekte. Kıyafet seçimleri Oscar de la Renta ve Marc Jacobs’dan yana kullanılmış.



YAZI TİMUR CAN ERSOY