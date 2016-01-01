MÜZİK
ED SHEERAN’DAN İKİ GÜZEL HEDİYE
Romantizmin prensi Ed Sheeran, iki yıllık boşluk sonrası tüm hayranlarına güzel bir sürpriz yaptı.
Hafta başında sosyal medya hesaplarından küçük önizlemelerle heyecanı dorukta tutan Ed, Castle on the Hill ve Shape of You adında iki single yayınladı. + (Plus) ve x (Multiply) albümlerinden sonra ÷ (Divide) ismine sahip olacağını öğrendiğimiz bu albümün tamamını dinlemek için biraz daha bekleyeceğiz. Hayranlar Ed Sheeran’ın bu iki şarkısını şimdiden çok sevdiler. Peki ya siz?
Castle on the Hill
Shape Of You