DUA LIPA DAMGASINI VURDU

MÜZİK 10 saat önce Yunus Başaran

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Kosova asıllı güzel Dua Lipa, geçtiğimiz akşam Kiev'deydi.

Billboard Müzik Ödülleri’ne damgasını vuran Dua Lipa, daha öncede dediğimiz gibi uzunca adından söz ettireceğe benziyor. Geçtiğimiz Cumartesi akşamı Ukrayna, Kiev’de gerçekleşen Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alan güzel şarkıcı, performansıyla futbolun önüne geçti.

Real Madrid ve Liverpool arasında oynanan final karşılaşması öncesi açılışı yapan Dua Lipa, her performansında olduğu gibi, güzelliği ve naifliği ile eksilmeyen enerjisini harmanladı. Dua Lipa’nın dansçıları da yanındaydı. Dans ve sahne sanatlarına verdiği önemi sık sık tekrarlayan aslen Kosovalı şarkıcı Dua Lipa, Sylvia Young Tiyatro Okulu’na katılmıştı.

YAZI YUNUS BAŞARAN