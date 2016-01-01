MÜZİK 2 saat önce Yunus Başaran

Apple'ın moda ile samimiyeti had safhada.

En son Tory Bucrh, Alexander Wang, Burberry markalarına özel listelerini ve kanallarını yayınlayan Apple Music, şimdi ise Chanel’in kanalının açıldığını duyurdu.

Chanel Show Soundtracks isimli liste, Chanel defilelerinin ses tasarımcısı Michel Gaubert küratörlüğünde oluşturuldu. Moda evinin en yakınlarından Pharrell Williams, Chanel elçisi ve sözcüsü Caroline de Maigret, müzisyen Sébastien Tellier ve müzik grubu Ibeyi’nin seçkileri ve parçalarının yer aldığı listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.