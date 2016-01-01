CAZ’I YAKALA!

MÜZİK 8 saat önce

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali son konserlerinde Sakıp Sabancı Müzesi’nde.

Bokanté, Bill Laurance, Isfar Sarabski, Basel Rajoub’s Soriana ve Sirojiddin Juraev ev sahipliği yapıyor. Şehirdeki caz tadına hala katılmadıysanız bu son günleri kaçırmayın deriz.

Bokanté // Bill Laurance

19 Temmuz Çarşamba, 21.00, Beykoz Kunduru Fabrikası

Caz ve elektronik müziği birleştiren füzyon mutfağı Snarky Puppy’nin arkasındaki isimler, Beykoz Kundura’nın atmosferine çok yakışacak bir performansla festivalde konuk oluyor. İzleyicilerin melodilere doyacağı gece, 21.00’de Snarky Puppy’nin klavyecisi Bill Laurance’ın performansıyla başlayacak. Kariyeri boyunca birçok sanatçı ile birlikte çalışan Laurance’ın işbirliği yaptığı isimler arasında David Crosby, Morcheeba, Salif Keita, Bobby McFerrin, Lalah Hathaway, Laura Mvula, Jacob Collier ve Chris Potter da bulunuyor.

22.30’dan itibaren ise sahneyi Grammy Ödüllü grubun kurucusu ve bas gitaristi Michael League’in yepyeni projesi Bokanté devralacak. League’in “Batı Afrika müziği, delta blues ve Led Zeppelin’in ilginç bir birleşimi” olarak tanımladığı grup 4 farklı ülkeden 8 müzisyeni buluşturuyor. Farklı kültürlerin etkileşimi fikriyle doğan Bokanté sadece gitar, perküsyon ve vokal kullanarak farklı müzik türlerini başarıyla harmanlayarak dinleyenlere yeni ufuklar açacak. Snarky Puppy grubu elemanlarının yanı sıra düzenli olarak Sting ve Yo-Yo Ma ile çalan müzisyenlerin bir araya gelerek oluşturduğu bu sıra dışı grup 19 Temmuz’da Beykoz Kundura’da.

Isfar Sarabski // Basel Rajoub’s Soriana featuring Sirojiddin Juraev

20 Temmuz Perşembe, 20.30, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi

2009 Montreux Caz Festivali’nde solo piyano yarışması birinciliğini kazanan Azerbaycanlı piyanist Isfar Sarabski, SOCAR Türkiye’nin sponsorluğunda gerçekleştirilecek konserinde müzikseverlerle buluşacak. Yaptığı işbirlikleriyle caz sahnesinde yerini her geçen yıl daha da sağlamlaştırarak, Royal Albert Hall’dan Queen Elizabeth Hall’a kadar en görkemli konser salonlarında sahneye çıkan Isfar Sarabski’ye bu konserde Türkiye’den müzisyenler de eşlik edecek. Gecenin diğer topluluğu ise, Ağa Han Kültür Vakfı’na bağlı Aga Khan Müzik İnsiyatifi tarafından desteklenen Suriyeli saksofon sanatçısı Basel Rajoub’un Soriana Project üçlüsü olacak.

YAZI BAĞLAN KESKİN