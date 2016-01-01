CARA’NIN 10 PARMAĞINDA 10 MARİFET

MÜZİK 14 saat önce

Eski model-yeni oyuncu Cara Delevingne, şimdi de şarkıcılığa soyunuyor.

Geçtiğimiz günlerde günde 22.000 Pound kazanarak Kate Moss’un tahtına konan Cara Delevingne, şu aralan ünlü yönetmen Luc Besson’un filmi “Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu” filmiyle gündemde. Filmin müziği için stüdyoya giren güzel yıldız hünerlerini sergiledi. Daha öncede şarkıcı Pharrell Williams ile Chanel’in kısa filmi için şarkı söyleyen Delevingne, “I feel everything” şarkısını seslendirdi. Pharrell Williams’ın prodüktörlüğünde gerçekleşen şarkının videosu, filmin yönetmeni Luc Besson tarafından gerçekleştirildi. Video klipte smokini ve 3 farklı saç stiliyle karşımıza çıkan Cara Delevingne, her alanda iyi olduğunu kanıtlıyor.



YAZI DİLARA YILMAZ