BU YAZIN HİT ŞARKISI

MÜZİK 20 saat önce Dilara Yilmaz

Pharrell Williams ve Camila Cabello’dan kulaklarımızın pasını silecek yeni bir şarkı geliyor!

“Happy” isimli şarkısını dilimize dolayarak başarılara imza atan Amerikalı şarkıcı Pharell Williams ile son dönemde adını “Havana” şarkısıyla duyduğumuz Kübalı şarkıcı Camila Cabello bir işbirliğine imza atıyor. İkili, Pazar akşamı gerçekleşen Billboard Müzik ödüllerinde yeni şarkıları “Sangria Wine”ı seslendirdiler. Hem “Havana”dan hem de “Happy”den izler taşıyan “Sangria Wine”, hareketli müzikal altyapısı ve akılda kalıcı nakaratıyla ilk dinleyişten itibaren bağımlılık yaratıyor. Las Vegas’ta ki gecede izleyenlerden tam not alan şarkı, bu yazın hitleri arasına girecek gibi duruyor.

YAZI DİLARA YILMAZ