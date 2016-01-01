BRIT ÖDÜLLERİ’NE DUA LIPA DAMGASI

MÜZİK 4 saat önce Yunus Başaran

İngiltere'nin en prestijli müzik ödülleri Brit Awards, dün akşam göz alıcı bir törenle sahiplerini buldu.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, Londra’daki The O2 binasında gerçekleşen ve İngiltere’nin en önemli müzik ödüllerinden olan, Brit Ödülleri dün akşam sahiplerini buldu. Özgürlüğün Elli tonu filmindeki parçasıyla son dönemde adını sıklıkla duyduğumuz Kosova kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, geceye hem kazandığı ödüllerle hem de gerçekleştirdiği performansla damgasını vurdu. Jack Whitehall ve Emma Willis’in sunuculuğunu üstlendiği gecenin diğer performans sahipleri ise Ed Sheeran, Rag’n’Bone Man oldu. Ödül töreni davetlileri, Hollywood’daki politik duruşu devam ettirerek, endüstrideki cinsiyet eşitsizliğini ve cinsel tacizi protesto etmek amacıyla #MeToo ve #TimesUp hareketine destek vereceklerini önceden açıklamışlardı. Herkesin beyaz gül detaylarıyla geceye katılması ise şık bir detay olarak akıllara kazındı.

Gecenin kazananlarının tam listesi aşağıda…

En İyi Kadın Şarkıcı: Dua Lipa

En İyi Erkek Şarkıcı: Stormzy

En İyi Britanyalı Grup: Gorillaz

En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı: Dua Lipa

Uluslararası Başarı Ödülü: Ed Sheeran

En İyi Brit Single: Rag’n’Bone Man – Human

En İyi Brit Albüm: Stormzy – Gang Signs & Prayer

En İyi Brit Video: Harry Styles – Sign of the Time

En İyi Uluslararası Erkek Şarkıcı: Kendrick Lamar

En İyi Uluslararası Kadın Şarkıcı: Alicia Keys

En İyi Uluslararası Grup: Foo Fighters

Eleştirmenlerin Ödülü: Jorja Smith

YAZI YUNUS BAŞARAN