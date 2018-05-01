MÜZİK Yunus Başaran
BACKSTREET BOYS GERİ DÖNDÜ
Müzik dünyasının en köklü erkek grubu olan Backstreet Boys, kariyerinin 25. yılında yeni bir single ile karşımıza geldi.
5 yıllık ara sonrası, grup üyeleri hakkında çıkan ayrıldılar dedikodusu böylelikle yalanlanmış oldu.
Sony Music etiketliyle yayınlanan, Backstreet Boys’un yeni single çalışması “Don’t Go Breaking My Heart” ismiyle şimdiden listelere girdi. Dijital platformlarda yayınlanan single çalışmasını ayrıca, daha önce Michael Jackson, Madonna, Jennifer Lopez, Kylie Minogue, Christina Aguilera, P!nk, Chris Brown, Gwen Stefani ve Usher gibi yıldız isimlerle iş birlikleri yapan kreatif ekip Rich + Tone, video klip çekti.
90’lı yıllara damgasını vuran grubun heyecan verici yeni şarkısı “Don’t Go Breaking My Heart”ı dinlemek için aşağı buyrun.
YAZI YUNUS BAŞARAN