AŞKIN ŞARKILARI

MÜZİK 10 saat önce Ezgi Şuekinci

Sevgililer Günü’ne özel, hayatımıza dokunan aşk şarkılarını derledik...

Yıllar geçse de duygusunu yitirmeyecek ve asla eskimeyecek olan şarkılar vardır. Aşk şarkıları bunlardan biridir mesela… Sevinç ya da hüzün farketmeksizin tüm duygu dolu anlarımıza eşlik eden aşk şarkıları, en romantik anlarımızın da vazgeçilmezi oluyor. Yılın romantizm kokan günü 14 Şubat için geri sayımımız devam ederken, sevgililerin “Bu bizim şarkımız olsun!” anlamını yüklediği, en güzel aşk şarkılarını sizler için Spotify listemizde derledik. İşte geçmişten bu güne hayatımıza dokunan o şarkılar! Ayrıca sıklıkla güncellenecek listemizi takip ederek romantik anlarınızı renklendirebilirsiniz…

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ