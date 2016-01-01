ARIANA’NIN GÜCÜ

MÜZİK 11 saat önce Dilara Yilmaz

Reebok, dünyaca ünlü yıldız Ariana Grande ile güçlerini bu klipte birleştiriyor.

Dünyaca ünlü spor giyim markalarından Reebok, tutkulu, korkusuz ve yaratıcı duruşuyla bilinen ve markanın DNA’sıyla eşleşen ünlü şarkıcı Ariana Grande ile 2017’den beri işbirliği içerisindeydi. Bu öncü birlikteliği ise Ariana Grande’nin “Sweetener” albümünün habercisi niteliğindeki yeni şarkısı “The Light is Coming” ‘in video klibiyle kutluyor. Video klipte Reebok Classics ürünleriyle boy gösteren başarılı şarkıcı, Reebok ile yaptığı bu işbirliği ile müzik dünyasında ilklerin arasına girmiş oldu. “The Light is Coming” şarkısının video klibi, Reebok Classics’in resmi internet sitesinde ilk kez yayınlanacak ve genel yayından 24 saat önce sadece reebok.com.tr üzerinden izlenebilecek.

YAZI DİLARA YILMAZ