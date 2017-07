APPLE MUSIC VE TORY BURCH BİRLİKTELİĞİ

MÜZİK 1 gün önce

Hayata geçtiğinden bu yana çok sevilen Apple Music platformunun yeni küratörü Tory Burch oldu.

Son yıllarda artan, müzik servislerinin birbiri ardına kesilmeden devam eden promosyon çılgınlığında son gol, Apple Music’ten geliyor. Apple Music, ücret ve olanaklarıyla seleflerinden bir adım öndeyken, sanat ve moda dünyasından isimleri de bünyesine katmaya devam ediyor. Son adım ise moda dünyasının yakından tanıdığı Tory Burch’ün aileye dahil olmasıyla atıldı.

Tory Burch, moda dünyasında yetenekleriyle bilinse de yakın çevresinin devamlı müzik zevkini övdüğü bir insandı. Kendi markasıyla ilgilenmediği zamanlarda müzik dinlemeyi çok sevdiğini sık sık dile getiriyordu. Şimdi ise Apple Music’in yeni küratörü olan Tory Burch, Hip Hop’tan New Wave’e, Klasik Rock’tan Soul’a kadar en sevdiği şarkıları artık Apple Music aracılığıyla paylaşacak.

21 Haziran’da online olan ve düzenli olarak güncellenecek listelerden ilki Summer Travel. Kanye West “Hey Mama”, Led Zeppelin “Going to California”, Manu Chao “Bongo Bong”, Lou Reed “Walk on the Wild Side”, gibi parçaların yer aldığı Summer Travel’ı Love Divine isimli ikinci bir liste daha takip ediyor. Love Divine, ünlü tasarımcı Tory Bucrh’un oğlu Henry tarafından hazırlandı.

YAZI YUNUS BAŞARAN