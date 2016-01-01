AMERİKAN MÜZİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

MÜZİK 18 saat önce Ezgi Şuekinci

P!nk, Kelly, Lady, Selena... İşte muhteşem şova dair ayrıntılar!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm gözler, dünyanın en önemli şovlarından biri olarak bilinen Amerikan Müzik

Ödülleri’ndeydi. Los Angeles’taki Nokia Theater’da düzenlenen ve müziğin en iyilerinin bir araya geldiği tören, kazananları duygusal konuşmalar eşliğinde ödüllerine kavuşturdu. P!nk ve Kelly Clarkson’un “Everybody Hurts” şarkısına yaptığı duygusal düet geceye damgasını vururken, Demi Lavato, Christian Aguilera, Lady Gaga, Diana Ross ve yeni single’ı “Wolves”u seslendiren Selena Gomez gibi sanatçılar da unutulması güç performanslar sergiledi. Şıklık yarışının da doruklara ulaştığı törenin, uzunca bir süre konuşulacağı aşikar ancak gelin biz kazananlara şöyle bir göz atalım.

İşte 2017 Amerikan Müzik Ödülleri kazananları!

YILIN SANATÇISI – Bruno Mars

YILIN YENİ SANATÇISI – Niall Horan

YILIN İŞ BİRLĞİ – Luis Fonsi & Daddy Yankee, “Despacito (ft. Justin Bieber)”

YILIN EN İYİ POP/ROCK ALBÜMÜ – Bruno Mars, “24K Magic”

EN İYİ KADIN POP/ROCK SANATÇISI – Lady Gaga

EN İYİ ELEKTRONİK DANS MÜZİĞİ SANATÇISI – The Chainsmokers

EN İYİ RAP HİP-HOP ALBÜMÜ – Kendrick Lamar, “Damn”

EN İYİ SOUL/R&B ALBÜMÜ – Bruno Mars, “24K Magic”

EN İYİ LATİN SANATÇISI – Shakira

EN İYİ ERKEK POP/ROCK SANATÇISI – Bruno Mars

EN İRİ RAP/HİP-HOP SANATÇISI – Drake

EN İYİ ALTERNATİF SANATÇI – Linkin Park

EN İYİ POP/ROCK GRUBU VEYA İKİLİSİ – Imagine Dragons

EN İYİ KADIN SOUL/R&B SANATÇISI – Beyonce

EN İYİ KADIN COUNTRY SANATÇISI – Carrie Underwood

EN İYİ ERKEK COUNTRY SANATÇISI – Keith Urban

EN İYİ ADULT CONTEMPORARY SANATÇISI – Shawn Mendes

EN İYİ ÇAĞDAŞ İLHAM VEREN SANATÇI – Lauren Daigle

EN İYİ COUNTRY GRUBU VEYA İKİLİSİ – Little Big Town

EN İYİ POP/ROCK ŞARKI – Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber, “Despacito”

EN İYİ COUNTRY ŞARKI – Keith Urban, “Blue Ain’t Your Color”

EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ – Keith Urban, “Ripcord”

EN İYİ RAP/HİP-HOP ŞARKI – DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne, “I’m The One”

EN İYİ SOUL/R&B ŞARKI – Bruno Mars, “That’s What I Like”

HAYAT BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ – Diana Ross

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ